В Грузии пытались продать уран

Служба государственной безопасности Грузии задержала в городе Кобулети двух граждан страны, которые пытались продать уран. Об этом заявил представитель ведомства Савле Мотиашивали.

По его словам, у задержанных изъято более 40 граммов радиоактивного вещества. Уран содержит два радиоактивных изотопа - уран-238 и уран-235. Они могут использоваться в некоторых ядерных реакторах для производства плутония-239, который можно применять в создании ядерного оружия.

Следствием было установлено, что задержанные, члены местной криминальной группировки, намеревались продать ядерный материал за 2,8 миллиона долларов. Однако где был приобретен или похищен уран и кто был возможным покупателем не уточняется.