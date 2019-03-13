Французские куры до смерти заклевали лису

На ферме городка Понтиви во французской Бретани хозяин обнаружил труп молодой лисы, которую заклевали недовольные куры.

Ферма принадлежит сельскохозяйственному лицею "Грошен", расположенному в Понтиви, на северо-западе Франции. Лиса забралась в курятник вечером, а после захода солнца все проходы автоматически блокируются на ночь. Курам не понравился нежданный гость и сообща они заклевали хищницу до смерти.

"Каждое утро мы делаем обход курятника, чтобы убедиться, что всё в порядке, - поясняет Паскаль Даниэль, директор сельскохозяйственного лицея. - И вот, в углу курятника утром мы нашли мертвую лису. Куры были несколько возбуждены, у них вообще-то сильный стадный инстинкт. И они должно быть заклевали лисицу до смерти".

Как рассказал фермер, куры здесь проводят весь день на воле, в открытом поле, и лишь ночью остаются внутри курятника, где также расположены насесты несушек.

Хищница возраста шести или семи месяцев стала жертвой коллективной атаки, считает Паскаль Даниэль, который обнаружил многочисленные следы от куриных клювов на теле незадачливого посетителя куриной территории.

Как считает фермер, расправа вполне могла быть местью за прошлое: ведь в последний раз, когда лиса попала в курятник около года назад, исход для цыплят был значительно менее счастливый.