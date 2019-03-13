Парламент осуждает турецкие власти

Европарламент призвал Еврокомиссию и страны-члены официально приостановить переговоры с Турцией о её вступлении в ЕС. Докладчик из Нидерландов подчеркнула несоблюдение турецкими властями верховенства закона, принципов демократии и основных прав, в том числе свободы выражения мнений:

«В нём два основных элемента, - говорит социалист Кати Пири о своём докладе. - Во-первых ЕС должен придерживаться своих ценностей. Во-вторых, нужно помочь демократам в Турции. Сейчас не время оставлять их в одиночестве».

Евродепутаты обеспокоены тем, что после попытки переворота в Турции в 2016 году более 150 тыс человек были взяты под стражу, 78 тыс были обвинены в терроризме, в большинстве случаев без убедительных доказательств. Немецкий правоцентрист выступает против сближения с такой страной:

«Я знаю, что невозможно принять Турцию в ЕС, особенно после вступления в силу новой конституции, - сказала Ренате Соммер. - Потому что новая конституция антидемократическая, а значит, и антиевропейская».

«Я восхищаюсь теми, кто продолжает сражаться, несмотря на угрозы и опасности, - сказала португальский социалист Ана Гомеш. - Евросоюзу пора ввести эмбарго на поставки Турции оружия».

В парламентском докладе осуждается закрытие 160 пунктов СМИ, массовые аресты журналистов, блокировка более 1400 интернет-сайтов. Депутат от немецких «зелёных» всё ещё надеется на членство Турции в ЕС.

«Дверь по-прежнему открыта, процесс с Турцией ещё не закончился, - сказала Ребекка Хармс. - Но мы посылаем сигнал тем, кто находится у власти, о необходимости соблюдать демократические принципы, верховенство закона и ценности, за которые выступает Евросоюз».

Доклад отмечает также нарушения в Турции свободы вероисповедания, дискриминацию в отношении религиозных меньшинств, включая христиан и алевитов, похищение оппозиционеров и коррупцию. Депутаты призвали ЕС усилить поддержку турецким правозащитникам.