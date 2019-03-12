Коррупция в Румынии: ЕС хочет прогресса

На фоне продолжающихся антикоррупционных протестов в Румынии Брюссель оказывает давление на Бухарест, требуя решить застарелую проблему. Правительство румынских социал-демократов провело в парламенте три новых чрезвычайных указа, которые фактически реформируют судебную систему и позволят коррумпированным политикам избежать правосудия. Это вызвало многотысячные протесты по всей стране, и в первых рядах протестующих - интеллигенция.

"Власть, представляющие её политики, должны вести с нами диалог, общаться с людьми. Но на деле всё обстоит совсем иначе! Думаю, что это неправильная реакция со стороны правительства", - говорит Эмиль Ионеску, профессор филологии столичного университета.

Во вторник вице-председатель Еврокомиссии Франс Тиммерманс сообщил, что представил премьер-министру Румынии документ, в котором изложены вопросы, ждущие неотложного решения в рамках Механизма сотрудничества и верификации:

"Мы хотим убедиться, что борьба с коррупцией не прекращена, что мы продолжаем эту борьбу, это очень важно для будущего Румынии. Проблема для меня заключается в том, что со времени публикации доклада Механизма сотрудничества и верификации прошлой осенью мы не увидели прогресса. Единственное, что мы увидели - это то, что румынское правительство отклонило отчёт".

Цель Механизма сотрудничества и верификации, специально созданного Еврокомиссией для Болгарии и Румынии, - реализация судебной реформы и борьба с коррупцией в этих странах. Румынские власти назвали его "дискриминационным" и утверждают, что отменой указов проблемы не решить.

"Все, кто требует отмены чрезвычайного указа, - не имеют ни малейшего понятия о законе. Если вы отзовёте то, что изменило закон, уберёте изменения, внесенные этим указом, то вы не сможете восстановить закон в его первоначальной форме", - возмущается вице-председатель палаты депутатов рымнского парламента Эжен Николичи.

Год назад глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что в случае продолжения скандальной судебной реформы, Румыния может получить отказ в присоединении к Шенгенскому соглашению.

Аналитики утверждают, что под угрозой - свобода румынской судебной системы. И эта тенденция наблюдается и в других странах Европы.

"В том же направлении идёт и венгерская ФИДЕС, и правящая партия Польши. Поэтому можно сказать, что речь идёт о стремлении изменить Европу, изменить ориентацию Еврокомиссии - будущей Еврокомиссии - и Европарламента. Они хотят насадить эти нелиберальные идеи среди ведущих европейских партий", - говорит политолог Кристиан Пирвулеску.

Неправительственная международная организация по борьбе с коррупцией Transparency International считает Румынию, нынешнего председателя ЕС, одной из самых коррумпированных стран Европы. Через Механизм верификации и сотрудничества Еврокомиссия проводит мониторинг системы правосудия Румынии с момента её евроинтеграции в 2007 году.