"Миссия Нектон": океан онлайн

Стать дайвером, не выходя их дома - скоро это станет возможно. Потребуется лишь выход в Интернет. Прямую трансляцию со дна Океана собираются запустить участники международного проекта Nekton Mission ("Миссия Нектон").

Учёные отправились в Индийский океан в район Сейшельских островов, где территория наименее исследована. В течении 7 недель они будут изучать состояние подводной флоры и фауны в контексте общего изменения климата Земли и вести об этом прямую трансляцию с глубины в 500 метров.

"Такого ещё никто никогда не делал, это будет первый случай, - говорит участница проекта Люси Вудолл. - Из Индийского океана, с полукилометровой глубины! И это трижды важно. Нам нужно получить исходные данные, чтобы понять, как морская среда и водные организмы меняются со временем. Эти данные будут использоваться и для пространственного планирования непосредственно на Сейшельских островах, что позволит обеспечить устойчивость контроль над водами. А в третьих, ученые со всего мира смогут использовать эти данные по мере необходимости. Они будут введены в базы данных открытого доступа, такие как OBIS - "Информационная система биогеографии Океана"(Ocean Biogeographic Information System).

Прямая трансляция начнётся уже на этой неделе, её дата и время будут зависеть от погодных условий. Сигнал будут передавать одновременно два аппарата; обеспечить слаженность их работы, а также декодера - нелёгкая задача. Но игра стоит свеч: в кадр могут попасть уникальные подводные животные!

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Справка: некто́н (греч. nektós — плавающий, плывущий) — совокупность водных, активно плавающих организмов, преимущественно хищных, обитающих в толще воды пелагической области водоёмов и способных противостоять силе течения и самостоятельно перемещаться на значительные расстояния. К нектону относится более 20 000 видов кальмаров, рыб, морских змей, черепах, китообразных, ластоногих, пингвинов и представителей других таксонов.