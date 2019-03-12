Боец ММА Макгрегор освобожден под залог

Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор освобожден под залог в размере 12,5 тысяч долларов после нападения на фаната. Тот, как сообщается, попытался сфотографировать спортсмена. Макгрегор выхватил телефон из рук поклонника, разбил его и ушел, забрав при этом устройство с собой. Инцидент произошел в Майами-Бич. На месте преступления ирландца не задержали. Его нашли дома и заключили под стражу в окружной тюрьме Майами-Дейд. Там обидчику были предъявлены обвинения в повреждении чужого имущества и краже.

30-летний Макгрегор один из самых популярных спортсменов USF (ММА) . Он провел 25 поединков в смешанных единоборствах, одержав 21 победу. Атлет известен своим вспыльчивым характером и агрессивным поведением. Так ранее суд обязал Макгрегора пройти курсы управления гневом