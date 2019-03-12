"Дамбо" выходит на мировые экраны

В Лос-Анджелесе состоялась мировая премьера фильма "Дамбо" режиссера Тима Бёртона, известного мастера широко полюбившихся киносказок - таких, как "Алиса в Стране чудес" и "Чарли и шоколадная фабрика". Картина снята по одноименному классическому диснеевскому мультфильму 1941 года. По мнению многих кинокритиков, "Дамбо", искренний и трогательный фильм, оказался лучшей работой Бёртона за последние годы.

Режиссер Тим Бёртон:

"Я думаю, что вы просто вносите в это свой современный поворот, понимаете, о чем я? Вы фиксируете события, которые происходят сегодня, что-то прекрасное, например, в искусстве или литературе. Но вы привносите туда что-то свое. Вы делаете свою собственную интерпретацию того, что современно, что происходит сейчас. Именно так и должно быть".

Своих коллег на премьере фильма пришла поддержать голливудская актриса Анджелина Джоли с детьми. Главные роли в картине исполнили Майкл Китон, Дэнни Де Вито, Колин Фаррелл, Хелен Миррен. Французская актриса Ева Грин сыграла цирковую воздушную гимнастку.

"Это Бертон. И это безусловно, замечательно. У него всегда очень необычный и поэтический мир, и для меня большая честь быть частью этого приключения", - говорит актриса Ева Грин.

В картине рассказывается история о маленьком цирковом слоненке Дамбо, который родился с невероятно большими ушами. Окружающий мир встречает его не улыбками, а насмешками. А актеры цирка, зрители издеваются над ним, называя уродцем. Но в один прекрасный день Дамбо научился летать благодаря именно своему недостатку - невероятно большим ушам. Он представил в цирке гениальный номер, покорил публику и стал гвоздем программы. На экраны мировых кинотеатров фильм "Дамбо" выйдет в конце марта.