Лига чемпионов: в ожидании голов

Сегодня в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Барселона" дома встретится с "Лионом". Клуб из Каталонии считается явным фаворитом этого противостояния, однако в первой игре во Франции довольствовался лишь ничейным результатом - 0:0. Две недели назад лионцам удалось сдержать атакующие порывы Лионеля Месси и его партнеров - на "Камп Ноу" сделать это будет сложнее. Тем не менее тренер "Барсы" Эрнесто Вальверде призывает подопечных к бдительности:

"Тот факт, что такие команды, как "Реал Мадрид" и "Пари Сен-Жермен" были выбиты из турнира, о многом говорит. Поэтому мы должны с осторожностью относиться к этой игре, тем более, что мы считаем, что лионский "Олимпик" - отличная команда".

Мало кто сомневается, что "Барселона" с первых минут встречи обрушит атакующее давление на ворота гостей. Шанс "Лиона" - надежность в обороне и контратаки, которые в их исполнении могут быть очень опасными, особенно - с учетом возвращения в строй полузащитника Набиля Фекира. Он пропускал первый матч из-за дисквалификации.

Еще одну путевку в четвертьфинал разыграют сегодня немецкая "Бавария" и английский "Ливерпуль". В их первой встрече также была зафиксирована нулевая ничья. Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп, хорошо знакомый с нынешним соперником по работе в Бундеслиге, выразил уверенность, что в Мюнхене команды сыграют в более открытый футбол, чем две недели назад. Его баварский коллега Нико Ковач с этим согласился, пообещав, что нули на табло по итогам матча на этот раз не повторятся.