Забрать нельзя оставить: "жены боевиков ИГИЛ" потеряли надежду

Жены боевиков ИГИЛ -две бельгийки и их шестеро детей - не будут возвращены на родину. Брюссель выиграл апелляционный суд по делу о репатриации . Сейчас Татьяна Вьеландт и Бухра Абдуаллал находятся в лагере беженцев "Аль-Хул" на северо-востоке Сирии. Они, как и десятки тысяч других жен и детей террористов ИГИЛ, бежали из разгромленного "халифата". Условия в лагере тяжелые, и многие "жены боевиков ИГИЛ" хотят вернуться на родину.

«Я совершила ошибку, и за это меня надо наказать. Мое единственное желание – вернуться к нормальной жизни со своими детьми и забыть прошлое. Считайте, что мы уже наказаны. Мы находимся в этом лагере уже полтора года. Жизнь здесь - настоящая пытка», - рассказывает Бухра Абдуаллал.

Ранее Минюст Бельгии настаивал на том, что государство имеет право вернуть только детей, которые не могут нести ответственности за преступления их родителей. Но в конце февраля апелляционный суд решил, что власти Бельгии "не обязаны как-либо способствовать репатриации" жен террористов.

«Дети не могут находиться в этих условиях. Здесь ведь ничего нет: ни школ, ни образования. Для них было бы лучше, если бы они могли уехать отсюда с кем-то из родственников», - говорит Татьяна Вьеландт.

Вопрос возвращения жен и детей боевиков ИГИЛ очень серьезно воспринимают во Франции и Бельгии: из этих стран в Сирию и Ирак попали тысячи боевиков и "сочувствующих". В случае их возвращения власти опасаются всплеска радикализации молодежи.