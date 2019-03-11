Марек Хальтер: тот, кто меняет мир

Еuronews : "Марек Хальтер, интеллектуал, писатель, правозащитник. Вы рассказываете о своем опыте, о пережитом в мемуарах "Я мечтал изменить мир". Вы говорите. что писать, цитирую, "это все равно, как опустить руки в кипяток". Что вы ощущали, выкладывая на бумагу воспоминания?"

Марек Хальтер, писать, философ: "Это нелегко, ведь когда решаешь написать мемуары, ты соглашаешься с мыслью, что да, жизнь - позади, иначе с мемуарами можно подождать. В какой-то момент мы осознаем, что смертны, задаемся вопросом, а сколько еще впереди. Я, возможно, не взялся бы за эту работу, если бы моя жена не заболела болезнью, которую пока лечить не умеют - это Паркинсон. Я много читал, в том числе и "Фауста" Гете. В духе этой книги я предложил Смерти (для меня она - Дьявол, Абсолютное зло) своего рода договор: "Ты оставляешь Клару в покое, пока я не закончу мемуары". Мне нравилось читать ей отрывки из написанного. Случилось невероятное: моя супруга ушла, как только я закончил книгу. Мне осталось добавить эту, последнюю фразу: "Клара мертва". Это невероятно, правда? Можно верить в божественный промысел, в судьбу, в стечение обстоятельств, не важно!"

Еuronews: "Когда вам было десять лет, вы встретили Сталина. Вы говорили, что эта встреча очень повлияла на вас, даже изменила вашу жизнь".

Марек Хальтер, писать, философ: "Да, в моих глазах произошла десакрализация вождя. Мне было десять лет, это была первая годовщина победы над нацизмом и меня включили в группу, которая дарила цветы Сталину, В моей книге есть эта фотография... И вот я увидел перед собой человека, который был намного ниже, чем на портретах, от него пахло холодным табаком, это было ужасно. Я отступил на пару шагов вместо того, чтобы подойти и протянуть цветы. Получилось, что он потянулся ко мне за букетом. И тут я подумал: "Он такой же человек, как мы".

Еuronews: "Эта встреча повлияла на вас! Позднее вы пытались договориться о мире между израильтянами и палестинцами ..."

Марек Хальтер, писать, философ: "Да, она меня полностью раскрепостила. Больше не было проблем в общении. С тем же Арафатом, когда я увидел его в первый раз. Мы беседовали. Он поначалу не очень понял, кто я такой: произраильски настроенный еврей зачем-то идет к нему. Когда я уговорил Шимона Переса встретиться с Арафатом, я позвонил ему и сказал: "Ясир, Шимон Перес хотел бы встретиться с вами у меня дома, в Париже!". Он спросил: "Ты думаешь это разумно?" "Я ответил: "Никто ничего не узнает, это же будет у меня дома". Вот так стартовали переговоры, которые завершились подписанием соглашения в Осло".

Еuronews: "Название вашей книги "Я мечтал изменить мир", фраза - в прошедшем времени".

Марек Хальтер, писать, философ: "Речь не только о прошлом".

Еuronews: "Вы ставите перед собой новые задачи?"

Марек Хальтер, писать, философ: "Конечно. У меня есть проект, думаю, что если добьюсь успеха, на Ближнем Востоке воцарится мир. За полвека появился новый важный элемент - женщины. У меня простая идея - объединить 300 тысяч женщин из Израиля и Палестинской автономии, пригласить все СМИ, включая Euronews, и показать, как эти два гигантских кортежа идут в сторону Иерусалима с одним - единственным плакатом, на котором написано "Шалом, Салям, мир". Никто не посмеет выстрелить в эту демонстрацию. А потом представительницы двух колонн обнимутся. Если это произойдет, гарантирую, что через год мы больше не будем говорить об израильско-палестинском конфликте".