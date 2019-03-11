Aimotive: интеллект для автомобилей

Тысячи людей гибнут ежегодно в дорожно-транспортных происшествиях в Европейском Союзе: в 2017 году число жертв превысило 25 тысяч. 93% всех несчастных случаев вызваны человеческими ошибками. Не допускать их могут помочь новые технологии, переводящие автомобиль на самоуправление.

Венгерский стартап Aimotive - одна из ведущих европейских компаний, разрабатывающих такие технологии. Она трансформирует обычные автомобили в интеллектуальные, оснащая их камерами и специальными устройствами, обеспечивающими самоконтроль. Тесты сначала проводились в основном на симуляторах в режиме реального времени, но теперь власти Будапешта разрешили их на улицах столицы и на одном из шоссе.

Янош Рудан, инженер компьютерщик

"Более 90% жертв ДТП гибнут в результате человеческой ошибки, Избежать её можно при помощи самоуправляемых систем, - говорит сотрудник компании Aimotive Янош Рудан. - Более половины пробок на автомагистралях также вызваны водителями - например, из-за их невнимания. Используя самоуправляемые автомобили можно сократить число пробок, и на дорогу станет уходить меньше времени".

В Aimotive 200 сотрудников, большинство из них молодёжь - айтишники, графисты, инженеры. Европейский инвестиционный банк предоставил им кредит в 20 млн евро на разработку системы вождения с использованием искусственного интеллекта.

ДТП влияют на уровень экономических затрат при перевозках, а следовательно и на экономику в целом: социально-экономические потери от них составляют более 2% двух ежегодного ВВП стран ЕС. Еврокомиссия поставила перед собой амбициозную задачу: к 2050 году значительно сократить их, а число жертв свести до нуля.