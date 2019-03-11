Обнаружены "чёрные ящики" эфиопского лайнера

Найдены оба черных ящика разбившегося в Эфиопии самолета.

Два бортовых самописца обнаружены в понедельник на месте крушения авиалайнера авиакомпании "Эфиопские авиалинии". Об этом сообщила в своем "твиттере" авиакомпания.

10 марта выполнявший рейс из Аддис-Абебы в Найроби самолет Boeing 737 MAX 8 потерпел крушение в 60 км к востоку от столицы Эфиопии. Авиакатастрофа унесла жизни 157 человек, в том числе трех россиян.

На борту упавшего в Эфиопии самолета находились два десятка сотрудников ООН. По этому случаю в Ассамблее организации в Найроби прошла минута молчания.

После крушения самолета "Эфиопские авиалинии" временно приостановили эксплуатацию Boeing 737 Max 8. О временном прекращении полетов лайнера также объявили власти Китая, Монголии и Индонезии.

Корпорация Boeing отменила презентацию своего новейшего самолета Boeing 777X 13 марта, как это планировалось ранее. Стоимость акций компании на открытии торгов в Нью-Йорке упала более, чем на 9%.

Это вторая катастрофа американского самолета данной модификации за последние пять месяцев. 29 октября 2018 года Boeing 737 Max 8 индонезийской авиакомпании Lion Air, выполнявший внутренний рейс из Джакарты в Панкалпинанг, упал в Яванское море. В результате погибли 189 человек.