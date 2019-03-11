Гран-при в Марракеше: дзюдо объединяет

Заключительный день Гран-при по дзюдо в Марракеше не обманул ожиданий болельщиков: на татами происходило что-то невероятное.

Среди мужчин особенно отличился Бенжамин Флетчер из Ирландии. Ему не было равных в категории до 100 кг. Он без труда дошёл до финала, где его соперником стал выступающий за сборную Бельгии Тома Никифоров, которого ирландец одолел в дополнительное время.

Для Флетчера это вторая медаль турнира мирового тура в этом году, и он не намерен останавливаться на достигнутом.

"Мне очень важны условия, в которых я совершенствую своё мастерство. В прошлом году, например, я отправился в Колорадо Спрингс, чтобы потренироваться в горах. Многие спрашивали меня, действительно ли это необходимо. В такие моменты, как сегодня, я понимаю, что абсолютно правильно поступил", - рассказал Бенжамин Флетчер.

Восхитительно выполненный бросок учи-мата обеспечил немке Анне-Марии Вагнер выход в финал в категории до 78 кг . В этом поединке против косоварки Лорианы Куки она снова применила приём учи-мата, который и принёс ей первое золото турнира мирового тура международной федерации дзюдо.

Анна-Мария Вагнер и Лориана Кука Эмануэле Ди Феличиантонио Международная федерация дзюдо

Анна Мария Вагнер поделилась своей радостью: "Я чувствую себя потрясающе! По сравнению с соревнованиями в Дюссельдорфе, где я осталась лишь второй, так замечательно наконец подняться на вершину".

В категории до 90 кг лучшим стал бывший чемпион мира Неманья Майдов, который серьёзно настроен вернуть себе титул в этом году. В финале серб одолел немца Эдуарда Триппеля, и в этом поединке тоже не обошлось без броска учи-мата.

Турчанка Кайра Саит завоевала для своей сборной единственное золото на этом турнире. В финальном матче в категории свыше 78 кг она одержала верх над голландкой Тесси Савелкулс.

Кайра Саит и Тесса Савелкулс Эмануэле Ди Феличиантонио Международная федерация дзюдо

В самой тяжёлой весовой категории среди мужчин победу праздновал немец Свен Хайнле. В финальном поединке он сумел одолеть Ерасыла Кажибаева из Казахстана и принёс команде Германии вторую золотую награду за день.

Эмануэле Ди Феличиантонио Международная федерация дзюдо

Невероятное мастерство и искусное владение приёмами дзюдо продемонстрировали бронзовые призёры в категории до 90 кг.

Кенджау Ньябали и Томаш Щепаняк Эмануэле Ди Феличиантонио Международная федерация дзюдо

Один из них Кеджау Ньябали, выступающий за сборную Украины, а другой - Роберт Флорентино, который вошёл в историю как первый доминиканский призёр мирового тура международной федерации дзюдо. В поединке за бронзу он превосходно контратаковал француза Орельена Дьесса и удостоился от судей оценки "иппон". Радости Флорентино не было предела.

Дзюдо снова и снова доказывает, что на татами рады каждому спортсмену, а в списке призёров всё чаще можно увидеть флаги новых госудаств. На этой прекрасной ноте и завершился Гран-при по дзюдо в Марракеше.