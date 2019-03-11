ИААФ продлила отстранение россиян от участия в международных соревнованиях

Международная федерация легкой атлетики вновь - уже в десятый раз - продлила отстранение российских спортсменов от участия в международных соревнованиях. Это решение в ИААФ объясняют тем, что они по-прежнему не получили данные из антидопинговой лабораторию в Москве, и тем, что Россия до сих пор не выплатила компенсацию за ущерб, связанный с разгоревшимся скандалом.

Членство Всероссийской федерации легкой атлетики в ИААФ было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования, которое провела комиссия Всемирного антидопингового агентства. В отчете говорилось, что члены комиссии выявили неоднократные случаи применения допинга российскими спортсменами, а также узнали о попытках тренеров манипулировать результатами допинг-тестов.