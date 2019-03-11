Вторая жизнь стекловолокна

Небольшое семейное производство на севере Италии действует с 1963 года. На фабрике трудятся 32 человека. Их профиль - стройматериалы, в основном кровельные листы, изготовленные из стекловолокна с полимерным покрытием.

Джакомо Бонати, директор, группа RIVIERASCA: "Такое ламинирование - непрерывный процесс. Наш конвейер - довольно длинный и мощный. Сырая резиновая пленка покрывается смолой. Сверху кладется стекловолокно. Эта конструкция пропускается через пресс, который ее запечатывает. По мере движения по конвейеру наши листы получают нужную форму - их гофрируют или придают им классический волнообразный рельеф. Мощные машины могут производить до 12 тысяч квадратных метров кровельных листов в день".

В год завод выпускает 4,5 миллионов квадратных метров кровельного покрытия.