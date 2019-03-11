Европейские ученые дают вторую жизнь композитам

Как перерабатывать стеклопластик и композиты из углеродного волокна эффективно, быстро и безопасно? Вопрос, который всерьез беспокоит европейских ученых. Подсчитано, что с 2025 года в Европе придется ежегодно перерабатывать 80 тысяч тонн стекловолоконных композитов.

Специалисты, объединенные Европейским исследовательским проектом, тестируют различные варианты переработки в лаборатории в Милане. В центре их внимания - прототип, он был разработан для измельчения волокно-армрованного полимерного композита, который когда-то был частью ветряной турбины. Речь, таким образом, идет о сложном многокомпонентном материале. Ученым необходимо для начала разделить композит на составляющие , которые затем отправятся на вторичную переработку.

Николетта Пиконе, инженер: "Наша главная задача - отрегулировать весь процесс. Так, нам необходимо подготовить и настроить оборудование, оптимизировать дробление композита на составляющие, которые могут быть вторично использованы. Мы уделяем внимание энергозатратам, делаем ставку на энергоемкие процессы, это позволит нам экономить электричество, меньше нагружать приборы и инструментарий, задействованные в механических процесса".

Переработанное стекловолокно было опробовано в производстве строительных материалов на семейном предприятии RIVIERASCA на севере Италии. Ежегодно здесь производится около 4,5 миллионов квадратных метров кровельных листов.

Переработанное сткекловолокно оказалось чуть менее резистентным, чем обычные материалы. Однако специалисты не опускают руки.

Джакомо Бонати, директор, RIVIERASCA: "Технология, которую мы разработали, позволяет добавлять стелковолокно в производственный процесс. Так мы сможем компенсировать снижение прочности переработанных материалов и добиться повышения резистентности конечного продукта. Многое зависит от того, что именно вы собираетесь делать из переработанного композита. К примеру, стол из стекловолокна не требует той же прочности, что и кровельные листы, на которые воздействуют дождь и ветер".

Специалисты пробуют разные схемы. Учитывается все: стоимость производства, энергозатраты, характеристики полученного на выходе материала. Циркулярная экономика, , говорят они, должна быть максимально эффективной.

Эсси Сарлин, инженер-химик: "Следует понимать. что оптимизация процесса - понятие не линейное: если речь идет об измельчении композита, это одно; если мы говорим о транспортировке отходов, это другое. А может, мы имеем в виду обработку поверхности полученного из композита волокна? Все зависит от конкретных задач".

Объеденные исследовательской программой ученые регулярно обмениваются наработками, идеями. Обсуждают сферы возможного применения переработанных композитов.

Марчелло Колледани, инженер: "Некоторые немецкие компании уже разрабатывают автокомплектуюшие из переработанного композита. Их можно легко извлекать из машины, чинить, затем ставить на место. Таким образом, потенциал материала используется в полной мере".

Переработанные композиты и изделия из них, обещают ученые, найдут применение в мебельном производстве, спортивной и развлекательной отраслях и даже в аэрокосмической индустрии.