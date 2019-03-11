Есть ли в ЕС налоговые убежища?

Международная организация Oxfam выпустила отчет, в котором критикует Евросоюз и предлагает включить Кипр, Ирландию, Люксембург, Мальту и Нидерланды в черный список стран с так называемыми "налоговыми убежищами". Согласно отчету, до трети прибыли транснациональных корпораций оседает в европейских офшорах.

Харис Георгиадис, министр финансов Кипра

"Страна не может быть членом Евросоюза и в то же время быть "налоговым убежищем". Не Кипр, не любое другое государство ЕС. Конечно, должна быть прозрачность налогообложения, обмен информацией и недопущение лазеек, которые позволяют уклонение от уплаты налогов. Но это полностью отличается от того, что некоторые пытаются показать и повысить тем самым минимальную налоговую ставку. Мы против этого. Это суверенное право каждого государства-члена ЕС устанавливать свою налоговую политику"

Уклонение от уплаты налогов - одна из самых больших проблем ЕС. Ей сопутствуют схемы "золотых паспортов", когда граждане третьих стран на определенных условиях могут купить европейское гражданство.

Харис Георгиадис, министр финансов Кипра

"Не только Кипр выдает документы известным российским олигархам. Я не думаю, что есть хоть одна европейская столица, в которой тем или иным способом этого нельзя сделать. Самое важное — это достаточный контроль. И он у нас есть"