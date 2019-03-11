Ашвилл: горы, пиво и музыка

Ашвилл с его видами на горы Голубого Хребта - следующая остановка в американском турне Летисии Шериф. В компании этой французской исполнительницы мы продолжаем знакомить зрителей с американскими городами.

Ашвилл, Северная Каролина, расположен в горах знаменитого Голубого Хребта на высоте 650 метров над уровнем моря. Ежегодно сюда приезжают до 2 миллионов туристов. Такому вниманию приезжих Ашвилл обязан красоте окружающих его горных пейзажей, озёр и лесов, а также необычной эклектичной атмосфере своих улиц.

Наша героиня начала знакомство с регионом с туристической базы Navitat. Экскурсовод Чарльз показал ей лучшую панорамную точку, откуда Голубой хребет - как на ладони, а также организовал головокружительный спуск по канатной дороге.

Чарльз Хар, гид, Navitat: "Почему хребет назван голубым, знаете? Здешние деревья выделяют химический элемент, изопрен, который защищает их от ультрафиолета Так вот, солнечные лучи, сталкиваясь с изопреном, дают голубоватое свечение".

Многие американские города стремительно перестраивались, меняли облик после упадка Великой Депрессии. Ашвилл же не восстанавливался до 80-х годов; как следствие, в городе сохранилось множество зданий в традиционных для Америки стилях: колониальном, федеральном и, особенно, в стиле арт-деко.

Все без исключения гости Ашвилла обязательно посещают поместье Билтмор, принадлежащее потомкам династии Вандербильтов. Оно построено в стиле французского возрождения и имеет статус национального исторического памятника.

В компании Брайана, гида, Летисия осмотрела уникальный дом, самый крупный в США. Если Ашвилл нередко называют "Парижем Юга, то поместье Билтомр уместно сравнить с Версалем.

Брайан, гид: "Вот музыкальная комната, она довольно интересная. Помещение планировалось как музыкальный зал еще на стадии строительства поместья, но его тогда не завершили. А во время Второй мировой войны Национальная галерея искусств в Вашингтоне, опасаясь бомбардировок, вывезла часть коллекции сюда".

Основные достопримечательности Ашвилла связаны между собой туристическим маршрутом Asheville Urban Trail, путь указывают символы-пиктограммы.

Если от увиденного закружилась голова, самое время отдохнуть. Ашвилл славится своими пивоварнями и пивом. Он не раз признавался лучшим пивным городом Соединенных Штатов. По данным портала ExploreAsheville, там производится около 100 сортов пива. Летисия не смогла охватить весь ассортимент; из увиденного она рекомендует пивоварню Wedge Breweries.

Отличительной особенностью центра города является арт-стрит, фантазиям уличных художников нет предела. Оставить свой автограф или рисунок на специальной грифельной стене может каждый турист. Безусловным символом Ашвилла является красный английский автобус, превращенный в кофейню. У автобуса есть брат-близнец - таверна на колёсах, причём её приводят в движение сами посетители, которым приходится крутить педали.

Досуг на любой вкус: интеллектуалы тоже найдут, чем заняться в Ашвилле. Здесь есть музеи (в том числе музей писателя Томаса Вулфа), драматический и оперный театры, симфонический оркестр.

Те, кто любит ночную жизнь, не обойдут стороной культовый клуб Orange Peel, стены которого помнят Боба Билана, Beastie Boys, Queens of the Stone Age.

Ашвилл в музыке: