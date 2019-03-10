В Стокгольме взорвался автобус

В центре Стокгольма в воскресенье взорвался и загорелся автобус. Как сообщают местные СМИ, водитель серьёзно пострадал и был доставлен в больницу. Пассажиров в автобусе в момент взрыва не было.

На кадрах любительской видеосъёмки, сделанной очевидцем, проезжавшим в это время рядом, видно, как над охваченным пламенем автобусом поднимаются клубы густого чёрного дыма.

Предположения о том, что произошёл теракт, вскоре были отвергнуты полицией, по мнению которой речь идёт об аварии. Автобус, где в качестве топлива использовался газ, взорвался после того, как врезался в заграждения в туннеле.