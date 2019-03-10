В Эфиопии разбился пассажирский самолёт. На борту находились более 150 человек

Пассажирский авиалайнер «Боинг-737» разбился в Восточной Африке во время рейса из Аддис-Абебы в Найроби. Об этом сообщили в авиакомпании «Эфиопские авиалинии». По предварительным данным, на борту находились 149 пассажиров и 8 членов экипажа. Самолёт пропал с радаров в 8:44 утра по местному времени, через несколько минут после вылета. По данным Flightradar24, к этому моменту лайнер успел подняться на высоту более 2,5 км и в соответствии с маршрутом должен был осуществлять разворот на юг.

Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али выразил соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе.

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