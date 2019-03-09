Гран-при по дзюдо в Марракеше: Международный женский день

Начало Гран-при по дзюдо в Марракеше пришлось на Международный женский день, и француженка Амандин Бушар-Нордмеер наглядно продемонстрировала, что такое женское дзюдо. Она не оставила соперницам ни малейшего шанса, на пути к финалу в категории до 52 кг её было не остановить.

В поединке за золото её ждала встреча с подругой из Испании Аной Перес Бокс. Невероятный бросок ката-гурума принёс француженке "иппон" - чистую победу в этом матче и высшую награду в категории до 52 кг.

Амандин Бушар-Нордмейер и Ана Перес Бокс Габриэла Сабау Международная федерация дзюдо

Амандин Бушар-Нордмейер поделилась своими впечатлениями после финала: “Да, она моя очень хорошая подруга! Когда я не смогла выступить на олимпиаде в Рио, я приехала в Испанию, и мы много тренировались вместе. Наша дружба настоящая, очень крепкая. Перед этими соревнованиями я снова была в Испании и мы мечтали о том, как здорово было бы сразиться друг с другом в финале. А когда это действительно произошло на самом деле, я заволновалась, потому что она для меня почти член семьи. У меня много родственников в Испании. Я очень счастлива, что мы встретились в финале, это был замечательный матч, и нам обеим достались медали, очень здорово. А ещё мы обе заработали очки для отбора в олимпийскую сборную. Посмотрим, что произойдет в следующем году и на следующем турнире, но я думаю, что всё будет хорошо".

Среди мужчин не было равных Шарафуддину Лутфиллаеву из Узбекистана. Мощный бросок поставил точку в финальном матче против украинца Артёма Лесюка.

Тот самый бросок Эмануэле Ди Феличиантонио Международная федерация дзюдо

В самой лёгкой весовой категории лучшей стала испанка Хулия Фигероа, которая находчиво использовала разницу в росте для выполнения бросков.

Хулия Фигероа и Ру Ангуреану Эмануэле Ди Феличиантонио Международная федерация дзюдо

Золотую медаль её вручил президент международной федерации дзюдо Мариус Визер.

Второе золото сборной Узбекистана принёс Сардор Нуррилаев. В финальном поединке в категории до 66 кг он одолел египтянина Мохамеда Абдельмагуда.

Сардор Нуриллаев и Мохамед Абдельмагуд Габриэла Сабау Международная федерация дзюдо

Нуррилаев получил награду из рук Нассира Аль-Тамими, генерального казначея международной федерации дзюдо.

В категории до 57 кг лучшей стала Линь Чень Линь с Тайваня.

Линь Чень Линь и Анна Боровска Эмануэле Ди Феличиантонио Международная федерация дзюдо

Самый зрелищный приём дня применила израильтянка Гефен Примо в матче против немки Натали Рувьер. Превосходно выполненный бросок о-сото-гари стал достойным завершением Международного женского дня на Гран-при по дзюдо в Марракеше.