Акт XVII: последний и решительный?

К финальному 3-дневному акту движения "ж``ёлтых жилетов", который приурочен к окончанию инициированных президентом Макроном общенациональных дебатов, призвали его участники. 17-я суббота протестов должна начаться в пятницу: на Марсовом поле в Париже "жёлтые жилеты" собираются устроить сидячую акцию.

В начале марта, согласно соцопросу Viavoice, поддержка движения пошла на спад: сегодня действия

"жёлтых жилетов" одобряют лишь 36 %, что на 17 % меньше, чем в декабре. Еще треть французов (35 %) "понимают, но не поддерживают" и 20 % выступают против (тогда как в декабре их было лишь 10 %). В 16-м эпизоде протестного движения в прошлую субботу приняли участие менее 40 тысяч человек.

При этом рейтинг президента Франции вырос и составил 31 %, что на 8 % больше, чем в декабре. Некоторые связывают это с твердостью, другие с гибкостью Эммануэля Макрона, проявившейся в организации общенациональных дебатов.

"Если мы будем все смешивать и считать, что выражать свои взгляды, участвовать в уличных манифестациях - это то же самое, что совершать акты насилия вплоть до самых серьезных преступлений, могу вам сказать, что в таком случае нет никаких жизнеспособных демократических основ. В качествен главы государства я должен быть гарантом того, что это - разные вещи", - заявил Эммануэль Макрон в четверг, принимая участие в дебатах в деревне Греу-ле-Бен на Лазурном берегу.

Обращение французского президента к гражданам 28 стран ЕС в связи с началом предвыборной кампании майских выборов в Европарламент, не убедило "желтых жилетов".

"Он сделал ряд громких заявлений, - говорит один из представителей движения, - но это лишь предлог, ведь он начинает предвыборную кампанию. Среди прочего он говорит об экологии, но, на мой взгляд, ему абсолютно наплевать на защиту окружающей среды!"

Начавшиеся в середине ноября манифестации "желтых жилетов" были вызваны повышением тарифов на автомобильное топливо (именно поэтому "униформой" движения был избран светоотражающий жилет автомобилиста). Но с каждым месяцем список требований рос, вобрав в себя не только социально-экономическую, но и политическую тематику. "Желтые жилеты" даже представили свой список на предстоящие выборы в Европарламент. Согласно последним соцопросам, за них готовы голосовать 3 % французов. Тем не менее, движение страдает от отсутствия единого руководства и омрачено многочисленными эпизодами проявления насилия.