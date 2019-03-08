Европейские столицы захлестнуло фиолетовое море

"Если мы остановимся, мир замрет" - под таким лозунгом десятки тысяч женщин вышли на улицы европейских столиц.

Центр Мадрида заполнило фиолетовое море - цвета феминизма. Участницы марша пообещали, что этот город станет "могилой для мачо". Второй год подряд несколько миллионов человек в Испании приняли участие в стачках, продолжавшихся в течение дня как минимум 2 часа.

"Мы вышли на улицы в знак протеста против ненадежности финансового и социального положения женщин, против мер жесткой экономии, затрагивающих их, - говорит студентка Кора Латорре. - Именно поэтому крайне важно отмечать 8 марта".

По призыву греческих феминисток - впервые - на 3 часа приостановили работу госслужащие.

"Движение 8 марта", вдохновленное примером Испании, поддержали ведущие профсоюзы. Главным требованием участников манифестации было положить конец разнице в зарплате между мужчинами и женщинами.

"Мы решили принять участие в манифестации, потому что она организована в защиту прав женщин. Это очень важно сегодня, поскольку женщины сильнее других пострадали в период кризиса", - говорит врач Эротокриту Аргири.

Во Франции тысячи человек организовали марши в защиту женщин от любых форм насилия и за

равные права с мужчинами. Демонстрации прошли в центре Парижа, Тулузы, Лилля, Страсбурга, Марселя и Гренобля.

В Италии к общенациональной забастовке в поддержку прав женщин присоединились

транспортные профсоюзы, а также персонал авиакомпании Alitaliа.

И, наконец, в Стамбуле полиция применила слезоточивый газ для разгона не разрешенной властями демонстрации, в которой, несмотря на запрет, приняли участие тысячи человек.