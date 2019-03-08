Загари-Ратклифф под дипзащитой Лондона

Лондон обеспечит дипломатической защитой британскую подданную, осуждённую в Иране. Сотрудница благотворительной организации Назанин Загари-Ратклифф отбывает пятилетний срок в иранской тюрьме по обвинению в шпионаже. Власти Великобритании настаивают на её невиновности. Министр иностранных дел Джереми Хант заявил, что условия содержания Загари-Ратклифф не соответствуют международным нормам.

«Принятое мною решение не было лёгким. Я учёл недопустимое обращение с Назанин в течение этих трёх лет, в том числе отказ в доступе к медицинской помощи, несоблюдение правовых норм в ходе судебного разбирательства, проводимого в отношении неё. Это решение – важный дипломатический шаг, который сигнализирует Тегерану о том, что его действия абсолютно неправильны», - сказал министр.

Запустив механизм дипзащиты, Лондон сможет добиваться от Тегерана соблюдения прав и интересов Загари-Ратклифф, имеющей гражданство и Великобритании, и Ирана, а также возмещения ущерба при наличии нарушений.

«На практике это означает, что британское правительство имеет право предъявлять больше требований, например, о разрешении на её посещение, об оказании медицинской помощи, о том, чтобы она была в порядке. Власти могут инициировать переговоры и прочее. Это весьма чёткое послание Ирану. Теперь мы ждём от него ответа. От этого зависит, как будут развиваться события в дальнейшем», - так прокомментировал новость супруг Назанин Ричард Ратклифф, обеспокоенный тем, что состояние её здоровья в последние месяцы ухудшилось. Родственники надеются, что предоставление дипломатической защиты 40-летней британке ускорит переговорный процес о её освобождении.