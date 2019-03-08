Женщины в европейской политике

Группа чиновников Европарламента объявила забастовку, приурочив её к Международному женскому дню. Утром 8-го марта они прикрыли в холле портреты мужчин, в разные годы возглавлявших Европарламент - их оказалось подавляющее большинство. Бастующие требуют равного для мужчин и женщин представительства в европейских институтах и равной оплаты труда.

"Как мы видим, Европарламентом по-прежнему заправляют мужчины, причём всё больше мужчин влиятельных, представляющих правое крыло в политике, - говорит Лора Кренске, сотрудница Европарламента. - Очень важно, чтобы мы стояли на своем. У меня складывается такое впечатление, что вокруг только и видишь, что мужчин в костюмах, статуи мужчин во всех зданиях, сами здания названы в честь мужчин, и здесь, на стене, висит много портретов мужчин и лишь несколько женских".

"И это не только впечатление, это реальност", - подтверждает Иверна Макгоуэн. Она возглавила руководство организацией Amnesty International в Брюсселе, когде ей не было и 30-ти. Команда Макгоуэн была награждена Европйской премией за защиту гаржданских прав цыган.

Сейчас Иверна баллотируется в депутаты Европарламента от Ирландии.

"Женщине гораздо сложнее стать кандидатом и быть избранной в Европарламент, - говорит она. - В этом я убедилась на собственном опыте. Женщины сталкиваются со множеством препятствий - будь то предрассудки или доступ к финансам. А ожидания общества в их случае очень велики: женщине недостаточно быть хорошим кандидатом, хорошо работать - она должна быть лучшей. Наивно! Нам нужны квоты, нужна структурная поддержка, чтобы достичь гендерного равенства".

В Европейском парламенте в настоящее время председательствует мужчина. Ирландка Мейрид Макгинесс - его заместитель. Они считает, что женщины могут и должны сказать своё слово в политике:

"Женщины могут привнести в дискуссию совсем иной взгляд на вещи. Когда проблемы носят социальный характер, касаются семейной жизни или условий труда, то угадайте, кто этим занимается? В большинстве своём женщины. А чем сложнее вопросы - тем больше становится мужчин, а я думаю, что нам нужны все голоса во всех дебатах".

Мади Шарма - предприниматель, Она сетует на то, что и в бизнесе европейки представлены не так активно, как женщины других регионов:

"Прямо сейчас мы отстаем от таких стран, как Пакистан, Руанда, Афганистан. А у нас 2019 год на дворе! Мы должны показать, что если мы хотим быть лидерами в мире по-настоящему, мы должны быть устойчивыми, мы должны соблюдать этику, и потому нам нужно всё больше женщин в политике".

В Еврокомисси, как и в Европарламенте, на стене лишь портреты председателей мужчин. Финка Анна-Кайса Итконен, официальный представитель Еврокомиссии, надеется, что в скором будущем это изменится:

"Если мы хотим иметь настоящее представительство в Европарламенте, и если мы хотим, чтобы явка на выборах в Европарламент стала выше, чем раньше. Мы должны показать, что Европарламент представляет весь Евросоюз, а не лишь часть его населения".

Выборы в Европарламент, до которых остаётся два месяца, станут очередным эказменом на гендерное равенство в европейской политике. Последние исследования показали позитивную динамику в этом направлении. Во многом благодаря тому, что ряд стран ввели квоты на участие женщин-кандидато и санкции за их нарушение.