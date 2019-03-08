Широкая Масленица и проводы зимы

Широкая Масленица в одной из школ на Поварской, в центре Москвы: когда встретились российские традиции и карнавальное действо. От парада "прощающихся с мясом" (дословный перевод слова "карнавал") до щедрого столичного угощения чаем из самовара и, разумеется, кружевными блинами.

Эта участница проводов зимы говорит, что для нее представление - это и состязание Зла и Добра, и праздник встречи весны, и возможность помочь тем, кто нуждается в поддержке.

Все сборы от продажи блинов, сувениров и иных поделок пойдут на лечение 6-летнего ребенка из Курска, у него тяжелое заболевание сердца.

Сжигая чучело Масленицу, провожают зиму. Солнце повернуло на весну, и до тепла можно согреться у пламени костра, вспоминая ушедшее веселье.