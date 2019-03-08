8 марта на земле и в космосе

"Вам, любимые!" - так решили назвать приуроченную к Международному женскому дню всероссийскую акцию. В столице состоялись самые разнообразные мероприятия: от вечеров классической музыки и поэзии о любви до уличных представлений и спортивных соревнований.

"Это праздник прежде всего весны, - говорит москвичка Ирина Мухамадеева, - это праздник нового настроения, когда все расцветает заново и хочется что-то делать новое!"

В десятках других российских городов состоялись концерты, мастер-классы и конкурсы красоты. Волонтеры в более, чем сорока регионах, дарили девушкам цветы на главных улицах. Президент страны записал специальное видеообращение, размещенное на сайте Кремля: "Трудно представить историю развития нашей страны без созидательного вклада великих российских женщин... Достигать успехов в характере наших женщин!" - сказал в частности Владимир Путин.

Международный женский день отметили и в космосе: теплые слова с орбиты передал россиянкам член экипажа МКС, российский космонавт Олег Кононенко: "Дорогие женщины, в этот день мы все признаемся вам в любви, нежности и преданности. Ведь это вы делаете нас счастливыми, пробуждаете самые лучшие качества".