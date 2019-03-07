Воздушный перехват над Балтикой

В четверг утром российское оборонное ведомство опубликовало видео перехвата американского самолета-разведчика российским истребителем Су-27. Истребитель приближается к самолету США и сопровождает его.

В заявлении Министерства обороны подчеркивается, что истребитель все время перехвата находился на безопасном расстоянии от самолета-разведчика.

Полет RC-135 был зафиксирован над нейтральными водами Балтийского моря утром 7 марта. самолет приближался к российской границе.

В конце января Москва говорила о перехвате в том же регионе другого американского самолёта-разведчик Poseidon. Тогда также был в воздух поднят Су-27.