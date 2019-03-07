Словакские эксперты обещают вылечить ценные книги

Реставрация и сохранение старых книг - важная часть реализуемой в Словакии программы Dikda; в ее рамках при поддержке ЕС проводится восстановление и оцифровка бесценных страниц.

Попав в руки экспертов, книга проходит тщательную диагностику: специалисты определяют наличие миркоорганизмов, которые разъедают бумагу.

Уникальные работы проводятся лаборатории близ словацкого города Мартин.

Нора Рапава, эксперт по восстановлению бумаги: "Я выявляю все микроорганизмы, живущие на страницах книг, а затем определяю стратегию их уничтожения, чтобы сохранить фолиант. Чаще всего книги поражает грибки пеницилл и аспергилл. Вы наверняка их видели, например, на испорченных фруктах - такая зеленоватая плесень. Вот то же самое мы находим в книгах...

Это очень благородная работа, ведь здесь мы сохраняем книги для будущих поколений. Думаю, все наши сотрудники вправе гордиться собой".