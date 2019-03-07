Цифра дня: 98 - число российских миллиардеров в списке Forbes

Американский журнал Forbes опубликовал 33-й ежегодный рейтинг самых богатых людей мира. В этом году в список попали 98 россиян, и пятеро из них вошли в топ-50 миллиардеров.

В списке всего 243 женщины, что составляет около 11% от общего числа миллиардеров. В России в их число вошли бизнесвумен Елена Батурина с состоянием в 1,2 миллиарда долларов и основательница компании Wildberries Татьяна Бакальчук (1 млрд. долларов).

Лидеры рейтинга

Основатель Amazon Джефф Безос по-прежнему остаётся самым богатым человеком в мире. Его состояние оценивается в 131 миллиард долларов. Развод с Маккензи Безос пока не сказался на состоянии мультимиллиардера, так как пара ещё не приступила к разделу имущества.

На втором месте – создатель Microsoft Билл Гейтс, уступивший в прошлом году первое место Безосу. Тройку богатейших людей мира замыкает финансист Уоррен Баффет.

Рейтинг самых молодых миллиардеров возглавила американская модель и бизнесвумен Кайли Дженнер, которой всего 21 год. При этом она - так называемый "селф-мейд" миллиардер, то есть добилась богатства сама, а не унаследовала состояние. Главный источник дохода Дженнер — основанная в 2015 году компания Kylie Cosmetics. Но девушка прославилась ещё раньше, как участница телевизионного реалити-шоу "Семейство Кардашян".

Президент США Дональд Трамп занял в рейтинге 715-ю позицию. За год он поднялся на 51 строчку (с 766 места), хотя его состояние не изменилось.

Самые богатые россияне

Самым состоятельным россиянином Forbes назвал Леонида Михельсона – главу газовой компании "Новатэк" и председателя совета директоров холдинга "СИБУР". С состоянием в 24 миллиарда долларов он занял 32 строку в глобальном рейтинге. Михельсон впервые стал самым богатым россиянином по версии Forbes три года назад. Он сохранил этот статус и в 2017.

На втором месте с состоянием в 21,3 миллиарда долларов оказался основной акционер Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин. Замыкает тройку лидеров президент «Лукойла» Вагит Алекперов (20,7 млрд. долларов)

Также в 50 богатейших людей мира вошли владелец "Северстали" Алексей Мордашов (20,5 млрд. долларов) и один из друзей Владимира Путина - Геннадий Тимченко (20,1 млрд. долларов), которого Forbes назвал "одним из самых влиятельных людей в России".

Президента России Владимира Путина, в отличие от его американского коллеги, в рейтинге нет. При этом, согласно некоторым оценкам, его называют самым богатым человеком в мире. В 2015 году представитель Forbes на вопрос, почему российского лидера не включили в рейтинг, ответил: "Мы не можем подтвердить размер его состояния".

Политолог Станислав Белковский в 2012 году заявил, что состояние Путина достигает, как минимум, 70 миллиардов долларов. В свою очередь бывший управляющий инвестиционным фондом "Эрмитаж" американец Билл Браудер высказывал предположения о значительно большем размере состояния российского лидера. Согласно официальным данным, в 2017 году президент заработал около 18,7 миллиона рублей (около 283 тысяч долларов), зарплата президента России - 120-130 тысяч долл. в год.