ООН встала на защиту "жёлтых жилетов"

В ООН обеспокоены полицейским насилием в отношении "жёлтых жилетов". В среду Верховный комиссар по правам человека обратился к властям Франции с призывом провести тщательное расследование всех зафиксированных случаев неоправданного применения силы стражами порядка.

Мишель Бачелет добавила, что манифестанты выступают в защиту своих экономических прав и прав на участие в делах государства.

"Мы призываем правительство продолжать диалог, в том числе в рамках национальных дебатов, которые ведутся в настоящее время, и настоятельно рекомендуем властям провести всестороннее расследование всех предполагаемых случаев чрезмерного применения силы", - сказала она.

В свою очередь, французский премьер Эдуард Филипп напомнил верховному комиссару об "особенно жёстком насилии", но теперь уже "в отношении полицейских".

"Только по окончании расследования можно сказать, есть ли какие-то отклонения от нормы, нужно ли менять какие-то элементы в механизме. Очевидно, были те, с которыми необходимо было бороться. Но какими способами и методами это было сделано? Трудно судить, пока не установлены все факты в рамках административного, судебного расследования", - сказал

пресс-секретарь правительства Франции Бенжамен Гриво.

С момента начала протестного движения "жёлтых жилетов" в ноябре прошлого года в надзорные органы поступили сотни заявлений с обвинениями в полицейском произволе.

Немало протестующих пострадали от травматического оружия, используемого стражами порядка при разгоне демонстраций. Совет Европы даже требовал от французских властей изъять травматику из арсенала полицейских.