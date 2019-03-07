В Лондоне исполнили дипломную работу Пуччини

Пуччини - оперный композитор рубежа XIX – ХХ веков, последний великий мастер итальянского оперного bel canto, начинал свою карьеру с духовной музыки. Messa di gloria стала его дипломной работой в консерватории. Лондонский симфонический оркестр недавно вернулся к ней, исполнив малоизвестное литургическое произведение в Барбикан-центре под руководством маэстро Антонио Паппано.

Messa в пяти частях написана на традиционный текст католического богослужения, исполняется солистами, оркестром и хором.

Антонио Паппано, дирижер: "Messa di Gloria - незрелая работа Пуччини, но в этом ее шарм. Это его первые попытки самовыражения, в них уже узнается мастер".

За спиной у Пуччини - плеяда органистов, хормейстеров. Его жизнь перевернула "Аида" Верди. Услышав оперу, написанную совершенно экзотическим для того времени языком, Пуччини был покорен. Он решает идти по стопам Верди и заниматься исключительно оперой. Messa di Gloria, написанная в 1880 году, осталась его единственным литургический произведением.

Мировая звезда, тенор Бенджамин Бернхайм говорит об особом отношение к этой работе Пуччини: "Забавно, но Messa была одной из моих первых вокальных работ, я с нее начинал карьеру. Был совсем еще молодым тенорам, впервые пел сольную партию в сопровождении оркестра. И сегодня я переживаю возвращение к истокам. Вижу, какие вокальные изменения претерпел за 15 лет, это небо и земля".

Сам Пуччини отмечал, что его месса носит скорее прославляющий, чем богослужебный характер. Этим объясняется её определенная музыкальная светскость. В ней силен итальянский дух, слышна оперность, даже маршевость.

Антонио Паппано, дирижер (играет): "Вот эта часть напоминает оперу? Нет, это лишь подступы к ней. А вот здесь мы уже слышим оперные мотивы. Вот они набирают силу... Да, Messa Пуччини в какие-то моменты очень напоминает оперу, он старается держаться в литургических рамках, но театр, драматургия у него в крови, тут ничего не поделаешь".

Бенджамин Бернхайм, тенор: "Это произведение пронизано радостью, мы стараемся петь с максимальным воодушевлением. Это ведь месса-прославление, а не реквием. Она наполнена светом. И заканчивается эдакой музыкальной улыбкой. Мы ждем какого-то продолжения, оно нам обещано и вдруг раз - конец. Это прекрасно".

Антонио Паппано, дирижер: "Музыка как бы уплывает вас, гаснет. Совершенно волшебный прием."