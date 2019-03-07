Huawei против правительства США

Huawei подала иск на администрацию США за неправомочное по мнению компании принятие закона, запрещающего федеральным органам власти сотрудничать с частными предприятиями, использующими оборудование этой китайской фирмы. Иск направлен на рассмотрение в федеральный суд Техаса. В этом штате находится американская штаб-квартира Huawei.

"После того, как были испробовали все другие средства, чтобы развеять сомнения некоторых законодателей США, у нас не осталось иного выбора, кроме как оспаривать закон в суде", - отметил действующий председатель правления компании Го Пин.

Huawei оказалась под угрозой экономических санкций на мировом уровне после того, как США и Австралия обвинили ее в техническом шпионаже. На волне этих обвинений в Канаде по запросу США в минувшем декабре была задержана финдиректор компании Мэн Ваньчжоу.

Китайские власти считают вполне правомерным судебный иск корпорации Huawei. Об этом заявил представитель МИД КНР Лу Кан: "Мы полагаем, что это поступок, благодаря которому компания путем юридически приемлемых методов пытается защитить собственные законные интересы. Это полностью правильно и достойно понимания".

В США выражали опасения, что Huawei слишком тесно связана с властями КНР и потому может быть принуждена к сотрудничеству в целях шпионажа. В Huawei всегда отвергали подобные обвинения. Проблемы Huawei, отмечают эксперты, являются частью "торговой войны" Вашингтона с Пекином, которые не могут договориться о тарифах и других условиях торговли.