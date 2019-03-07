Климатический вожак. Мигрантов поубавилось. Орбан и Юнкер

Обзор "Вкратце из Брюсселя":

Вожак бельгийского движения "Молодёжь за климат"

Ануна де Вевер выступает на митинге в Брюсселе и даёт интервью Euronews:

"Нам нужно продолжать забастовку и марши. Мы должны и дальше показывать властям, что мы можем взять на себя ответственность, заботиться о нашем будущем, и что им следует делать то же самое".

«Я - Ануна, мне 17 лет, я в числе инициаторов движения "Молодежь за климат", я учусь в последнем классе школы. Мною движет страх, я по-настоящему боюсь за свое будущее. В Бельгии было очень жарко прошлым летом, и понимаю, какими ещё будут последствия, если погода будет меняться такими темпами".

"Правительство играет гигантскую роль в изменении климата, оно продолжает вкладывать деньги в крупную промышленность. Не так уж важно, если мы будем быстрее принимать душ или есть меньше мяса. Свою часть дела должно выполнить правительство, и это самая большая часть".

"Мне очень приятно, что в наше движение вливается много женщин. Я вижу, что женщины всё больше действуют и берут на себя руководящие роли".

"Мною уже написана книга: это письмо нашему поколению, поколению наших родителей и политиков. Мой день рождения будет через три недели после выборов, поэтому я не могу голосовать, но я поднимаю голос здесь".

Миграционный кризис миновал

Еврокомиссар по миграции объявил о завершении европейского миграционного кризиса. По сведениям Димитриса Аврамопулоса, миграция в Союз достигла самого низкого уровня с 2013 года. Он отметил, однако, что это по-прежнему важнейшая политическая тема, которая широко обсуждается в преддверии выборов в Европарламент, часто сопровождаясь дезинформацией, неправдой и фейковыми новостями.

Венгрия перестанет оскорблять Юнкера

Венгрия неожиданного объявила, что на следующей неделе уберёт со своих улиц рекламные щиты с нападками на президента Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера. Он состоит в Европейской народной партии, которая пригрозила исключить из своих рядов правящую в Венгрии партию «Фидес» за эти плакаты.

Они будут заменены билбордами о планировании семьи, призванными способствовать подъёму рождаемости, сообщила «Фидес».

Суд требует правды о глифосате

Европейский Суд обязал Европейское агентство по безопасности пищевых продуктов раскрыть данные исследований о токсичности и канцерогенности глифосата, которые оно держит в секрете.

В 2015 году Всемирная организация здравоохранения пришла к выводу, что этот гербицид может вызывать онкологические заболевания.

В ЕС идёт кампания за его запрет. Американский производитель глифосата Monsanto уверяет, что он безвреден для здоровья.