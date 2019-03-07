Приговор Барбарену – "вздох облегчения" для потерпевших

"С гордо поднятой головой", "со вздохом облегчения" и "чувством удовлетворения" покинули потерпевшие зал лионского суда, в котором был вынесен обвинительный вердикт кардиналу Филиппу Барбарену.

По мнению адвоката жертв, приговор стал, своего рода, прецедентом.

"Я считаю, это хороший признак. В первую очередь, это крайне важно в эмоциональном плане. Кроме того, это новый виток, ведь до сегодняшнего дня подобного не случалось. Вердикт имеет огромное значение с точки зрения правосудия. К тому же, это событие само по себе символично", - пояснил Ив Совэр.

Для церкви наступили "другие времена", - так сказал основатель ассоциации "Освобождённое слово", с подачи которой и началось судебное разбирательство. Его мнение разделяют и потерпевшие.

"Вынесенный приговор благополучно завершает три года противостояния, три года борьбы за справедливость, которая была непростой, но благодаря ей появился проблеск надежды. Думаю, теперь можно говорить, что это событие поделило жизнь на «до» и «после». Ключевой момент в том, что превыше закона нет никого и ничего. И нам – совершенно обычным людям – удалось изменить ситуацию. Сегодня мы все уходим отсюда с высоко поднятой головой", - прокомментировал Лоран Дюверже.

"Это может привести к тому, что верующие поймут, что видели церковь и её иерархию иначе, нежели они есть на самом деле. Также другие жертвы осмелятся и расскажут свои истории, веря в то, что правосудие свершится, виновные понесут наказание. Потому мы надеемся, что приговор повлечёт за собой и другие шаги в этом направлении", - поделился впечатлениями Пьерр Эммануэль Жермэн-Тилль.

Суд признал, что Филипп Барбарен не только оставался безучастным к страданиям детей, в отношении которых были совершены сексуальные преступления, но и "чтобы избежать скандала", "осознанно" скрывал страшные факты от общественности и правосудия.

Приговор кардиналу - пусть маленькая, но победа для жертв священников-педофилов в борьбе, которая, увы, далека от завершения.