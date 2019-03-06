В Европе ожидается спад экономики - ОЭСР

Рост экономики в Европе в 2019 году замедлится. С таким прогнозом выступила Организация экономического сотрудничества и развития. В числе главных причин падения показателей - предстоящий "брексит" и связанная с ним политическая неопределенность, а также снижение темпов торговли с Китаем.

Вот, что заявила ведущий экономист ОЭСР Лоранс Бун: "Падение показателей в Европе в текущем году будет гораздо сильнее, чем мы ожидали. Есть множество рисков: во первых в Китае наблюдается снижение роста ВВП на фоне напряженности в торговых отношениях. Также есть "брексит", который несет с собой значимые риски, неопределенность на финансовых рынках".

По словам Бун, по итогам 2018 года рост ВВП стран еврозоны, как ожидается, составит 1,8 процента, но в 2019 этот показатель едва достигнет отметки в 1%.

Как известно, в последние два десятилетия Китай был главной движущей силой глобальной экономики, поэтому падение китайского экспорта сказывается на ситуации во всем мире, напомнили в ОЭСР - организации, которая представляет наиболее развитые государства, в том числе США.

При этом именно Америка во главе с Дональдом Трампом спровоцировала "торговую войну" с Поднебесной, объявив о повышении импортных пошлин на сталь и алюминий и целый ряд других китайских товаров.