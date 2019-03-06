"Зеленые" пообещали обновить Европу

"Давайте действовать. Вместе!". Так назвали свою предвыборную программу европейские "зеленые". 6 марта партия официально вступила в гонку за места в Европарламенте. Права мигрантов в Италии и женщин в Польше, борьба с национализмом и обновление традиционной политики - таковы ее главные обещания избирателям.
На фоне прокатившихся по европейским странам манифестаций в защиту климата и с требованием к политикам принять меры для борьбы с глобальным потеплением, популярность "зеленых" неизменно растет. Но есть одно "но" - большинству протестующих еще нет 18, и в этот раз проголосовать они не смогут.
Выборы в Европарламент пройдут с 23 по 26 мая.