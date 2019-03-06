"Зеленые" пообещали обновить Европу

"Давайте действовать. Вместе!". Так назвали свою предвыборную программу европейские "зеленые". 6 марта партия официально вступила в гонку за места в Европарламенте. Права мигрантов в Италии и женщин в Польше, борьба с национализмом и обновление традиционной политики - таковы ее главные обещания избирателям.

"Необходимо, чтобы Европа наконец выступила с новым предложением для своих граждан. Необходимо, чтобы Европа стала более привлекательной для жизни. Свободного движения капитала недостаточно. Конечно, это важно. Но мы должны создать ЕС для граждан, чьи права соблюдаются, чьи свободы уважают. И мы должны быть уверены сами, что Европа в состоянии решать важнейшие проблемы современности - такие, как измение климата", - говорит кандидат от Европейской партии зелёных Ска Келлер.

На фоне прокатившихся по европейским странам манифестаций в защиту климата и с требованием к политикам принять меры для борьбы с глобальным потеплением, популярность "зеленых" неизменно растет. Но есть одно "но" - большинству протестующих еще нет 18, и в этот раз проголосовать они не смогут.

Выборы в Европарламент пройдут с 23 по 26 мая.