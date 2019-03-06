Хиллари Клинтон: "Я не буду баллотироваться"

Хиллари Клинтон, экс-кандидатка от Демократической партии на прошлых президентских выборах, заявила, что не будет участвовать в выборах в 2020-м году, но не из политики не уйдет: "Баллотироваться не буду, а продолжать работать намерена и отстаивать то, во что верю".

Отказался от участия в следующих выборах и бывший мэр Нью-Йорка миллиардер Майкл Блумберг. Он написал об этом в своем Твиттере, сообщив, что помимо высшей чести - быть президентом, есть еще и высший долг - быть гражданином и помогать стране становиться лучше. И поэтому его следующая задача - охрана окружающей среды.

На решение Клинтон отреагировал и ее бывшей соперник: "Жаль, это значит, мне не доведется соревноваться с ней снова? Ее будет очень не хватать", - сообщил Трамп.