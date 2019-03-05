Пожары в Испании берут под контроль

Испанским пожарным удалось взять под контроль около 90% очагов возгорания на севере страны. Распространению лесных пожаров способствует неожиданно высокая температура и низкая влажность в регионе, где в это время года обычно идут проливные дожди.

В автономных сообщества Астурии, Кантабрии и Стране Басков около 300 пожарных и военнослужащих при поддержке воздушной техники борются с огнём вот уже двое суток. Их задачу усложняет сильный южный ветер. Жителей призывают быть бдительными, предупреждая, что в ближайшие дни ветреная погода сохранится.

Только в Астурии были зафиксированы около 100 очагов возгорания. От пожаров пострадали линии электропередачи, несколько сельских районов остались без света. Из-за близости огня были закрыты все второстепенные дороги.

Летом - особенно в засушливых южных регионах Испании - лесные пожары случаются часто. Но такие явления необычны зимой, и особенно на севере страны.