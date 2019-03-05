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Британская королевская семья ответила тролллям

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 Елена Караева 
Британская королевская семья ответила тролллям
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Опубликованы официальные рекомендации по сетевому этикету от британского монарха.

Три дворца: Букингемский, Кенсингтонский и Кларенс-Хаус уполномочены заявить, что с этого момента на их официальных аккаунтах в социальных сетях запрещены комментарии, в которых можно увидеть "дискриминацию по признаку расы, пола, религии, национальности, инвалидности, сексуальной ориентации или возраста", а написанное в них не должно расходиться с темой основной публикации, а также,быть неуместными или носить рекламный характер.

Секретариаты трех королевских резиденций - самой Елизаветы, ее сына принца Чарльза, а также ее внуков Уильяма и Гарри - намерены с сегодняшнего дня удалять такие комментарии, а также блокировать пользователей, которые не будут соблюдать эти правила.

Королевская семья оставляет за собой и право направлять любые комментарии пользователей, если сочтет это возможным, в правоохранительные органы для проверки в соответствии с требованиями закона.


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