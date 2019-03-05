Раскол в крупнейшей фракции Европарламента

На прошлогоднем съезде в Хельсинки Европейская народная партия казалась единой. А теперь эта крупнейшая фракция Европарламента правоцентристской ориентации рискует лишиться одного их своих важнейших компонентов — правящую в Венгерии партию «Фидес».

Премьер-министра Виктора Орбана критикуют за отказ принимать мигрантов, попрание демократии, попытки заглушить СМИ, в общем — за подрыв ценностей Евросоюза.

Гнев многих народников вызвали венгерские плакаты с личными нападками на их соратника, президента Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера.

«Неужели всё из-за того, что он оскорбил Жан-Клода Юнкера, - восклицает бельгийский "зелёный" евродепутат Филипп Ламбертс. - Я давно с тревогой наблюдают дрейф Виктора Орбана в направлении правого края. А Народная партия пытается сохранить иллюзию, будто этот парень состоит в её семье. Я надеюсь, что и самые радикально правые деятели ЕНП сыты по горло».

«Фидес» - крупнейшая партии Венгрия, пользующая поддержкой половины населения и побеждавшая на выборах в последние 8 лет. Её представляют в Европарламенте 12 депутатов. Их может стать и больше после европейских выборов в мае.

А фракция Народной партии, объединяющая христианских демократов, вероятно уменьшится в размере. Некоторые её члены предпочли бы влиять на Орбана изнутри, но другие готовы показать ему красную карточку:

«Мы дали "Фидес" достаточно времени, чтобы исправить своё поведение и скорректировать свои позиции, - говорит бельгийский народник Том Ван Ден Кенделер. - Но эта партия явно не хочет исправляться, поэтому мы попросили исключить "Фидес" из Европейской народной партии сегодня».

Для Венгрии это чревато крупными потерями. ЕНП перестанет защищать её от наказаний Евросоюза, таких, как уменьшение выплат из общего бюджета. Орбан, вероятно, присоединиться в Европарламенте к противникам союза и поведёт себя ещё жёстче. Но для народников возникнет возможность вступить в коалицию с левыми или либералами, такими, как движение Эммануэля Макрона.