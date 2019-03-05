Снег и слезы Chanel

Снег и слезы. В рамках Недели моды в Париже Chanel представил последнюю коллекцию, созданную Карлом Лагерфельдом. 85-летний немецкий кутюрье ушел из жизни 19 февраля. На показ в импровизированной альпийской деревушке во дворце Гран-Пале пришли Клаудия Шиффер, Моника Белуччи, Жанель Монэ и Пенелопа Круз. Испанская актриса долгие годы была музой знаменитого модельера. Они познакомились в 1999 году, и сперва провокационный стиль общения "кайзера Карла" даже несколько напугал Пенелопу.
Гости почтили память маэстро минутой молчания.
Клетчатые пальто "оверсайз", ботильоны, твидовые юбки и даже лосины. Модели шли по искусственному снегу и едва сдерживали слезы.