Снег и слезы Chanel

Снег и слезы. В рамках Недели моды в Париже Chanel представил последнюю коллекцию, созданную Карлом Лагерфельдом. 85-летний немецкий кутюрье ушел из жизни 19 февраля. На показ в импровизированной альпийской деревушке во дворце Гран-Пале пришли Клаудия Шиффер, Моника Белуччи, Жанель Монэ и Пенелопа Круз. Испанская актриса долгие годы была музой знаменитого модельера. Они познакомились в 1999 году, и сперва провокационный стиль общения "кайзера Карла" даже несколько напугал Пенелопу.

"Я встречалась с ним много раз на протяжении нескольких лет. И мне посчастливилось узнать настоящего Карла - очень доброго, милого, любящего и несомненно достойного уважения. За это его так и любят", - говорит она.

"Эта коллекция - что-то невероятное. В каждой детали чувствуется его дух, его присутствие. Сегодня здесь происходило что-то сверхъестественное. Я благодарна судьбе, что смогла это увидеть", - признается певица Жанель Монэ.

Гости почтили память маэстро минутой молчания.

Клетчатые пальто "оверсайз", ботильоны, твидовые юбки и даже лосины. Модели шли по искусственному снегу и едва сдерживали слезы.