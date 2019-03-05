Автопроизводители готовятся к худшему

Британская компания «Астон Мартин» готов к „брекситу“ без сделки. На международном автосалоне в Женеве производители спорткаров признают, что без сомнений хотели бы ясности, но бизнес вынуждает их готовиться к худшему сценарию. По словам руководителей компании, будет нелегко, но и не трагично:

«Мы готовы к „брекситу“ без сделки и справимся с ним. Что касается тарифов, то к сожалению придётся переложить их на покупателей. Фунт, очевидно, рухнет. Мы можем потерять незначительную долю рынка в Евросоюзе, но мы это более чем компенсируем за счёт британского рынка, поскольку наши конкуренты — из Европы, и тарифы ударят и по ним тоже».

В крупнейшем европейском концерне PSA признают, что для них удар будет тяжёлым, и пока они не теряют надежды на то, что политики как-то сумеют договориться:

«Нам остро необходимо позитивное решение, то есть нам нужна сделка. Политики в Европе и в Великобритании просто не могут оставить всё так, как есть сейчас. Как европеец, я просто не могу согласиться с тем, что говорят политики по обе стороны пролива, что они, мол, не могут придти к соглашению. Простите, ребята, но это не ответ».

Некоторые европейские компании уже готовы действовать: так, в BMW планируют остановить производство на одном из старейших автозаводов Великобритании.