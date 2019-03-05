В Алжире не стихают протесты, армия выступила с предупреждением

В Алжире не стихают массовые протесты против выдвижения Абдельазиза Бутефлики на новый президентский срок.

Во вторник манифестанты предприняли попытку пройти к правительственным учреждениям в столице Алжира. Однако полиция блокировала все подходы, а для разгона протестующих применила слезоточивый газ. Сообщается о десятках пострадавших.

Как отмечают, молодежь является главной движущей силой нынешних протестов в Алжире. Однако прислушаются ли власти?

Начальник штаба ВС Алжира Ахмед Гаид Салах выступил на телевидении и предупредил, что армия не допустит "разгула насилия" в стране. "Народ, который сумел победить терроризм, сегодня знает, как вести себя в условиях, в которых оказалась страна, - заявил Салах. - Народ Алжира, переживший в 1990-е годы трудные времена, не поступится своей безопасностью".

Тем временем, по данным алжирских СМИ, 82-летний Бутефлика в настоящее время находится на обследовании в госпитале в Женеве. В 2013 году он перенес инсульт и с тех передвигается в инвалидном кресле. Однако серьезно ухудшившееся здоровье не помешало ему выдвинуть свою кандидатуру на предстоящих в апреле президентских выборах, которые для Бутефлики станут уже пятыми подряд.