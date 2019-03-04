Тереза Мэй подкупает лейбористов?

На фоне подготовки к "брекситу" власти Великобритании объявили о создании фонда, средства из которого пойдут на поддержку слабых регионов. Речь идет о 1,6 млрд фунтов стерлингов. При этом, как говорят британские СМИ, этот фонд был создан в первую очередь для помощи регионам, проголосовавшим за "брексит".

Лейбористы уже назвали этот план попыткой подкупа оппозиционных депутатов. По их мнению, Тереза Мэй пытается таким образом заручиться поддержкой лейбористов по вопросу "брексита". Члены правительства эти обвинения отвергают.

Информация о фонде появилась в британских СМИ в прошлом месяце. Как сообщается, основную часть денег получат города, расположенные на севере Англии. Большинство жителей этой части королевства проголосовали на референдуме за выход страны из состава ЕС.

"Брексит"-подкуп - это жалкие крупицы по сравнению с тем, что британские регионы получают от ЕС. Фонд Мэй - 1,6 миллиарда на 6 лет/266 млн в год. Фонд Европейского регионального развития и Европейский социальный фонд в 2014-2020 гг. - 9,34 млрд за 6 лет/1,56 млрд в год", - пишет депутат-лейборист и бывший министр образования Дэвид Лэмми.

В правительстве говорят, что выделенные средства позволят создать новые рабочие места и помогут стимулировать экономику небольших городов. При этом, как подчеркнул министр по делам местного самоуправления Джеймс Брокеншир, города получат эти деньги независимо от результатов голосования в Палате общин.

До выхода Великобритании из ЕС остается меньше месяца, но депутаты до сих пор не смогли прийти к согласию относительно условий сделки. Голосование по обновленному варианту документа должно пройти в парламенте 12 марта.