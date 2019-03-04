Rendez-vous: Миланская Триеннале и "цифровой" Ван Гог

В Милане открылась Международная выставка современного декоративного и промышленного искусства, иначе называемая Триеннале, тема форума этого года - взаимоотношения с природой и дизайн, помогающий человеку выжить и сберечь себя. Триеннале работает до начала сентября.

Ван Гог, которому нет конца - на этот раз парижские кураторы предложили цифровую интерпретацию знаменитых полотен, обработав их средствами трёхмерной графики и дополненной реальности. Экспозиция открыта до конца года.

Долгая дорога к свободе: в болгарском Пловдиве, культурной столице Европы этого года, экспонируются фрагменты Берлинской стены, на которые много лет назад были нанесены граффити. Выставка закончит работу 31-го марта.