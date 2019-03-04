Кубок мира по пятиборью: двойная победа Египта

Египетская смешанная команда празднует победу на домашнем этапе Кубка мира по современному пятиборью. Главной звездой этих соревнований стал 19-летний Ахмед Эл-Дженди. В субботу он сделал себе подарок на День рождения, выиграв турнир в индивидуальном зачете. Позже он повторил успех, но уже в дуэте с Хайди Морси.

Командные соревнования начались для египетской пары неудачно. После первого этапа – заплыва на 200 метров - она была только восьмой. Но позже египтяне смогли вырваться вперед благодаря победам в фехтовании и конкуре. В итоге победители на 36 очков обогнали ставших вторыми чехов. Замкнула первую тройку пара из Венгрии.

Следующий этап Кубка мира пройдет в апреле. Принимать турнир будет столица Болгарии.