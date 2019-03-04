Любовь и анахронизмы в Париже

Любовь и Ренессанс. Показ новой коллекции Valentino стал одним из самых долгожданных на Неделе моды в Париже. Источником вдохновения для креативного директора модного дома Пьерпаоло Пиччоли послужила поэзия молодых авторов. Целующиеся скульптуры, воздушный тюль, перья, бабочки, розы и - шляпки из гипюра.

Зрители, среди которых оказалась и Наоми Кэмпбелл, стоя приветствовали дизайнера. Кроме приятных впечатлений, каждый из них унес с показа по сборнику стихов.

Чувствам решил посвятить свою коллекцию и представитель концептуальной моды Иссей Мияке. На смену черным и серым нарядам на подуиме пришло буйство красок. В новом сезоне приверженец инновационного дизайна делает акцент на новых тканях: многие наряды выполнены из материала с полимерным принтом и эффектом "мерцания".

В отличие от японского коллеги, Андреас Кронталер решил обратиться к образам прошлого, на взглянуть на них на современный лад. На парижском показе Vivienne Westwood молодой муж основоположницы панк-стиля в моде решил удивить публику анахронизмами. Средневековые платья и и пуховики с цветочным принтом, легинсы со звездочками и свитеры-хиджабы, балаклавы-кольчуги и сникерсы. Контраст в выборе материала, цвета, структуры. Именно на противоречиях неизменно строится идентичность бренда.