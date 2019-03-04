Проект Inception: экскурсии не выходя из дому

Назад в прошлое с помощью решений сегодняшнего и даже завтрашнего дня: познакомить человечество с накопленным за тысячелетия багажом позволяют, в числе прочего, трехмерное моделирование, инструментарий и механизмы дополненной реальности. Их разрабатывают и тестируют ученые итальянского университета Феррары в рамках проекта Inception, который реализуется при поддержке ЕС. Их цель - обеспечить широкому кругу пользователей возможность глубокого знакомства с культурным наследием.

Роберто ди Джулио, координатор проект Inception: "Виртуальная экскурсия, разумеется, не заменяет реального знакомства с памятником, когда вы видите объект своими глазами. Тем не менее современные технологии позволяют максимально приблизить виртуальный осмотр к реальному, создать эффект погружения. В Европе в целом и в Италии в частности немало мест, куда люди ездят нечасто. Так вот, новые технологии позволяют этим памятникам обрести второе дыхание; для многих районов это будет огромным прогрессом".

Виртуальные экскурсии - хорошая возможность получить новые впечатления для людей, которые по каким- то причина не могут, но хотят путешествовать.