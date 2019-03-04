Переводить часы или нет?

Еврокомиссия предложила отменить уже с этого апреля ежегодный переход на летнее время. Но в некоторых странах перевод часов может сохранится. Такая перспектива встревожила авиакомпании.

Представитель Международной ассоциации воздушного транспорта считает, что согласовать расписание рейсов и графики экипажей будет чрезвычайно трудно, и в небе может возникнуть хаос:

«Если, например, Франция и Германия окажутся в разных временных поясах, то придётся 3 раза переводить часы в ходе полёта из Амстердама в Страсбург, - говорит Филипп Морэн. - Поэтому нам нужен скоординированный подход между странами-членами и больше времени».

Около 84 % опрошенных Еврокомиссией в августе 2018 года высказалось за отмену перевода часов на летнее и обратно на стандартное. Ссылаясь на научные исследования, Европарламент отметил в резолюции, что отрицательных последствий такой практики больше, чем положительных, в частности, для сельского хозяйства и безопасности дорожного движения.

«Многие люди и организации из разных стран говорят нам, что смена времени два раза в год имеет пагубные последствия для здоровья людей, - сказала испанский либерал Изаскун Бильбао. - Особенно это вредно для пожилых и детей».

Евродепутаты отметили, что если с переводом часов среди стран-членов возникнет разнобой, то совмещение по-новому многочисленных сфер деятельности завершится не раньше 2021 года.